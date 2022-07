Pocisková pred pár dňami odpremiérovala pesničku a pri tejto príležitosti zavítala do markizáckeho Telerána. Nela totiž spieva o nie veľmi štandardnom vzťahu – mladší muž a výrazne staršia žena. No práve toto je v ostatnom čase nejaké obľúbené. „Mám pocit, že to je veľmi štandardné (smiech). Tak sa mi to javí. Asi som si to začala viac všímať, a preto sme si povedali, že to je taká zaujímavá a veľmi IN téma," prezradila Pocisková v Teleráne.

"V mojom okolí mám napr. veľmi veľa známych s takýmito vzťahmi. Deje sa to teraz často. Mne to je sympatické, ja som vek nikdy neriešila, veď povedzme si na rovinu (smiech). Ja som to vždy mala z tej opačnej strany, čo sa týka toho vekového rozdielu – že mladšia žena a starší muž,“ reagovala Pocisková s tým, že narážala na vzťah s Jánom Ďurovčíkom, ktorý bol od nej o 20 rokov starší. Jej súčasný partner Filip Tůma má o 13 rokov viac ako ona. „Pripadalo nám to, že prečo nie, že poďme napísať pesničku o tom, že je to vlastne O. K., keď sa staršia žena zamiluje do zajačika,“ dodala Nela. „Tak, láska nemá svoje hranice a je to v pohode,“ doplnila ju Šóošová.