Hostia u Adely spomínali na rôzne pesničky a na dlhší čas sa pristavili pri Petrovi Andrem, ktorý sa v 90. rokoch preslávil pesničkou Mysterious Girl a tiež vysekaným bruchom. A tu sa prihlásil o slovo Tůma! „K tomu bruchu by som niečo povedal. Kedysi dávno bol taký časopis Bravo a tento časopis kedysi uverejnil dvojstranu, že ako mať brucho ako Peter Andre. Bola tam séria cvikov, ktoré som aj cvičil,“ priznal Tůma a vzápätí sa postavil z gauča a ukázal svoje brucho. To má rozhodne poriadne ďaleko do tehličiek. Filip predviedol pribraté partie a všetkým tak ukázal, ako sa v ostatnom čase „vypapkal“.

„Strašné klamstvo, bol to jeden podvod,“ rozkrikoval sa Filip na margo návodu na brucho s tehličkami. Samozrejme, myslel to zo srandy, lebo to bolo zhruba pred 25 rokmi. „Počkaj, to už nebude seriál Oteckovia, ale Deduškovia,“ rypol si do neho Vajda.

