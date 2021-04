Herečka Nela Pocisková (30) sa pred tromi rokmi stala dvojnásobnou mamou. V aute na ceste do pôrodnice sa jej narodila dcéra Lianka (3). Brunetka sa s tým ani zďaleka nevyrovnala.

To, že Pocisková porodí svoje druhé dieťa v aute, jej nenapadlo ani v najhoršom sne. No aj tri roky potom, odkedy je dvojnásobná mama, na dramatický zážitok ani zďaleka nezabudla. Dokonca sa jej to celé vracia v snoch.

Nela Pocisková s partnerom Filipom. Zdroj: Instagram Nela Pocisková

„Stále to nemám celkom spracované, hoci sa tvárim, že mám, ale niekedy sa mi o tom ešte aj sníva a mám také záblesky,” prezradila pre Top Star Nela. „Podľa mňa to zvládne každá žena, tam sa zapne taký animálny pud, že nie je o čom. Tam jednoducho človek nič nerieši,” dodala herečka.

