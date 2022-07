Budú mať doma ešte veselšie. ,,Nadšenie verzus nadšenie. Ale on to len hrá, už teraz je to láska," napísala Nela k fotke, na ktorej Filip drží v náručí rozkošné šteniatko. ,,Vitaj medzi nami Luna," zoznámila fanúšikov s ich novým štvornohým prírastkom. Ich deti, Hektor a Liana, sa psíka už nevedeli dočkať a meno mu vymysleli ešte skôr, ako si ho rodinka priniesla od chovateľa. Weimarský stavač je krátkosrstý výborný lovecký pes so silnou väzbou na rodinu.

Nela a Filip si s deťmi užívali zaslúženú dovolenku. Zdroj: Instagram pociskova.nela

Nela a Filip si pred dvomi rokmi kúpili novú vilu. Ide o viacpodlažný starší dom s veľkým pozemkom v bratislavskom Starom Meste, len kúsok od vládneho hotela Bôrik. „Dom sme hľadali zhruba tri roky. Chceli sme byť viac v centre Bratislavy pre dochádzanie do práce a škôl. Čaká nás však ešte dlhá rekonštrukcia,” povedala nám vtedy Pocisková. No odkedy ho kúpili, na dome veľké zmeny nenastali. Pravidelne je okolo pozemku pokosená vysoká tráva a burina, ale inak k veľkým zmenám nedochádza. Dvojica s deťmi býva v dome v Ivanke pri Dunaji a zatiaľ jej sťahovanie veľmi neponáhľa. Ale ktovie, možno ich popoženie práve nový prírastok.

