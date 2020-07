Nela začala ,,fičať“ na sociálnej sieti začiatkom januára. Najskôr bola s fotkami opatrná, no teraz ich pridáva ako na bežiacom páse. Ukazuje sa v bikinách, rieši svoje krivky po pôrodoch a točí krátke videá svojich detí, ktoré toľké mesiace pred verejnosťou skrývala.

Pocisková v poslednej dobe začala verejne ukazovať svoje krivky. Zdroj: instagram N. P.



Tváričky im síce zakaždým prekryje smajlíkmi, no ostatné jej neprekáža. Jej sledovatelia tak už neraz videli Hektora pri bazéne a rovnako aj jej dcérku Lianku, ktorá v apríli oslávila dva rôčky. No a pred pár dňami prekvapila opäť. Zverejnila video, ako Lianka sedí pri sprchovom kúte na rohožke a spieva. Je to síce rozkošné, no už neraz internetoví experti mamičkám odkázali, aby si podobné príspevky nechávali radšej iba pre rodinu a zbytočne neriskovali zneužitie podobných záberov.