Na Veľkú noc pred piatimi rokmi Nela už nikdy v živote nezabudne. Dcérka sa jej totiž narodila v aute. „Ďakujem ti za to, ako si to zvládla, vlastne ďakujem aj SEBE, ako som to zvládla, lebo ja som si ťa vlastnoručne vybrala. Dodnes mi to behá po rozume, dostala som najsilnejšiu lekciu života a napriek všetkému som na nás hrdá, aké veľké šťastie sme mali, aké krehké je šťastie a ako veľmi som vďačná… že si, že ťa mám a že robíš môj život každý deň krajším. Všetko najlepšie Lianka, nech nikdy nestratíš tú iskru v očiach, ktorú budem zatiaľ chrániť, pokiaľ sa bude dať. Nech nikdy nestratíš tvoj šťastný úsmev a radosť, ktorú rozdávaš všade navôkol. MILUJEME ŤA,” napísala hrdá mama ešte v apríli, keď Lianka oslavovala 5 rokov.

Nela Pocisková na dovolenke. Zdroj: Instagram pociskova.nela

Jej milovaná dcérka rastie ako z vody a je až neskutočné, ako sa začína podobať na maminu. Nela a Filip kedysi deti pred verejnosťou chránili a vždy, keď pridali nejaké ich fotky, zakryli ich smajlíkmi. Tomu je však koniec. Rodinka si teraz užívala sladké nič nerobenie na spoločnej dovolenke a Nela pravidelne pridávala fotky jej milovaných ratolestí. ,,Nie je dôležité kde, ale s kým si.

Konečne máme čas na seba, rozprávať sa, mojkať sa, blázniť sa, odpovedať na nevšedné otázky, tieto chvíle milujem," napísala Nela k ich dovolenkovým záberom.

