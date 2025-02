Nela Pocisková (34), ktorá už onedlho zahviezdi v krimi seriáli Vina, si so snúbencom Filipom Tůmom (47) ešte v roku 2020 kúpili veľký dom v lukratívnej časti Bratislavy. Ten zbúrali a začali stavať nanovo. A vyzerá to tak, že to bude riadna hacienda...