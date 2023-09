Štvrtá epizóda sa začala u Viktora, no ešte predtým, ako sa vrhli do spoločnej večere, účinkujúcich čakala tajomná obálka. Podozrivé bolo už to, že hostiteľ mal pripravené len štyri drinky, pod ktorými bola obálka s logom súťaže prichystaná. Adresovaná bola Ľubošovi, ktorý sa pustil do čítania a v momente mu zamrzol úsmev. Nič netušiaci účinkujúci mohli len hádať, akú správu problémový súťažiaci dostal.

Potom, čo mu Matej tresol po tvári rukou od masla, sa spustilo hotové besnenie. Zdroj: tv joj

"Nebudem nič čítať, ste pod moju úroveň všetci," vyštekol. "Ale my nevieme dôvod," nabádal ho Matej. "Aký dôvod chceš počuť? Ako ste sa od pondelka ku mne správali všetci? Že neviete zniesť kritiku? Intrigovali ste, urážali ste ma, došli ste v čiernom a bolo by toho veľa, čo by som mohol povedať, ale nestojí to za reč. Jedna vec je povedať, druhá vec je urobiť," vysvetlil, no obsah listu neprezradil.



Ľuboš sa pustil najmä do svojich ženských súperiek. Zdroj: tv joj

"Neviem, čo v tom liste bolo, ale myslím, že to bolo naozaj vážne," reagoval Viktor. Ľuboš zrazu nasadol do dodávky a súperom padol zo srdca obrovitánsky kameň. Po jeho odchode sa vrátila pohodová atmosféra a zvyšným súťažiacim úsmev na perách. "Ďakujeme za program, veľmi sa nám páčil, no predovšetkým sa nám páčilo to, že sme boli bez Ľuboša a užili sme si to," povedala Barbora počas Viktorovho programu. "Konečne sme sa smiali," pridal sa Matej. "Ja len dúfam, že sa nevráti," odznelo od Moniky. V histórii Bez Servítky sa takýto odchod odohral prvýkrát.

Potom, čo mu Matej tresol po tvári rukou od masla, sa spustilo hotové besnenie. Zdroj: tv joj

Neskôr pri stole Viktor prečítal obálku, ktorej obsah pred nimi Ľuboš zatajil. "Drahý Ľuboš. Svojim správaním si porušil štatút a pravidlá relácie Bez Servítky. Vyhrážanie sa fyzickou likvidáciou a zastrašovanie ďalších účinkujúcich tolerovať nebudeme za žiadnych okolností. Na základe týchto skutočností v relácii Bez Servítky končíš s okamžitou platnosťou! Všetky tvoje body, ktoré si udelil počas hodnotení budú anulované. Naše služobné auto ťa teraz dopraví domov. Producenti relácie Bez Servítky," písalo sa v liste. Zvyšnú skupinku verdikt síce prekvapil, no jednohlasne mu dali za pravdu. "Bol hnusný, vulgárny, bol obyčajné prasa", zhrnul Matej.