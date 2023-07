Najznámejší slovenský hľadač talentov Jaro Slávik je neodmysliteľnou súčasťou súťaže Česko Slovensko má talent od jej počiatku. Kým sa kolegovia po jeho boku neustále striedajú, on je k svojej porotcovskej stoličke priam pribitý a projekt neopúšťa ani po 11 sériách. Dlhé pracovné chvíle si štáb skracuje rôznymi výstrelkami a fórmi, ktoré sú často na účet niekoho z nich. Inak to nebolo ani nedávno, keď si dlhoročný produkčný a režisér Michal, prezývaný „Malý Mišo“, vymyslel na Jara Slávika poriadnu „habaďúru“.

Porota šou Československo má talent sa neustále mení. Zdroj: TV JOJ

Pri príležitosti jeho 49. narodenín sa rozhodol prevteliť sa do porotcu zvláštnym spôsobom, a to neónovo zelenými plavkami ako z filmu Borat, ružovou mašličkou okolo krku a maskou Jara Slávika. „Prial som si k narodeninám niečo malé a kolegovci sa rozhodli mi to splniť!“ napísal ku krátkemu dôkazovému videu Slávik.

