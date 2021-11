V najnovšej časti šou Pečie celé Slovensko to súťažiaci vôbec nebudú mať ľahké. Jednou z výziev bude vyrobiť nanuky. A aj keď moderátor Juraj Bača (34) rád asistuje cukrárom, najnovšie sa ešte aj zraní.

Juraj vždy od súťažiacich zisťuje, ako im to ide, či sú v strese a podobne. Počas výroby nanukov vyspovedá Luciu. Na tej je vidieť, že je nervózna a že má obavy, aby všetko dobre dopadlo. Moderátora zaujíma, čo by sa mohlo pokaziť.

Šou Pečie celé Slovensko. Zdroj: RTVS

„Môže ti nanuk popraskať,” reaguje cukrárka a v tej chvíli jej odletí kúsok čokolády z formičky a trafí Baču rovno do oka. „Odnieslo si to moje oko,” reagoval Juraj, no okrem nepríjemného chvíľkového pocitu, bol napokon našťastie v poriadku a nešlo o nič vážne. Kto najnovšie vypadne, uvidíte v nedeľu večer o 20.30 na Jednotke.

Prečítajte si tiež: