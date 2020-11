Moderátor Viktor Vincze je z hľadiska ekológie naklonený k tomu, aby ľudia menej cestovali autami. Počas pondelkovej jazdy autobusom sa mu stala však priam nechutná príhoda. „Práve som bol svedkom, ako si pani rozšnurovala a vyzula tenisku, siahla do ponožky a spod chodidla vytiahla drobné mince. Tomu sa povie ekologická peňaženka,“zveril sa moderátor Vincze so zážitkom v pondelok poobede, keď cestoval autobusom do Markízy. Nuž, aj takéto momenty prináša sám život...

Viktor Vincze. Zdroj: instagram