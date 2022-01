Po tom, čo v decembri 2019 ohlásila nečakaný odchod z Novín moderátorka Adriana Kmotríková, prichádza ich spravodajstvo o ďalšiu známu tvár. Na konci roka 2021 sa televízia lúčila s hlavnou moderátorkou Krimi novín Monikou Šebovou. Diváci ju dlhé roky poznali pod menom Monika Bruteničová, v roku 2017 sa vydala.

Šebová strávila v Krimi novinách dlhých 13 rokov. Ich súčasťou bola od ich úplného začiatku. Šebovej partnerom v správach bol najmä Michal Farkašovský. 31. 12. 2021 sa poslednýkrát prihovorila divákom a JOJ-ka si pre ňu prichystala rozlúčkovú reportáž. Prečo sa rozhodla pre tento krok? Odchádza do iného média.”13 rokov v redakcii Krimi v televízii JOJ ma obohatilo a posunulo v každom smere. Ďakujem za možnosť byť súčasťou spravodajského tímu, z ktorého vzišli priateľstvá a cenné skúsenosti v pracovnej oblasti. Na druhej strane je to dosť dlhý čas, aby som si mnohé prehodnotila, načerpala energiu do ďalších rozhodnutí, tiež s možnosťou byť užitočná na inom pôsobisku, médiá nevynímajúc,” priznala nám Monika.