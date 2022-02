V apríli 2017 odišiel Dodo Kuriľák z televízie Markíza do JOJ-ky, no ani tam sa dlho nezdržal. Aktuálne opäť dvíha kotvy. Definitívne však neodchádza. „Želám vám aj naďalej príjemné sledovanie Ranných novín, aj keď istý čas bezo mňa. Pretože som sa rozhodol využiť jednu príležitosť vycestovať na určitý čas do zahraničia. Ale potom sa na vás budem tešiť,” reagoval Kuriľák na instagramovom profile televízie.

Moderátor TV JOJ Dodo Kuriľák sa rozhodol odísť z televízie. Zdroj: MARTIN DOMOK

„V čase Dodovej neprítomnosti sa budú v Ranných novinách striedať Ján Mečiar a Ivan Janda,” prezradila hovorkyňa televízie Lucia Tuhelová.