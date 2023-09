Tri dni odlúčenia sa na vzťahoch srdiečok výrazne podpísali. Kým niekto pochopil, že tá pravá ho čaká vo vile, iní našli útočisko po boku nových dievčat. Prekvapením bolo, keď sa Chris rozhodol po 4 týždňoch vymeniť Majku za inú krásku Darinku. „Mám pocit, že do nášho vzťahu vkladám viac úsilia ako ona,“ povedal.

Majka a Chris. Zdroj: VOYO

Chris pochopenie našiel aj u chalanov, ktorí ho v jeho rozhodnutí podporili. Pri ohnisku, kde dievčatá očakávali návrat polovičiek, zostala Majka na ocot. Pri pohľade na amerického anjelika po boku Darinky neverila vlastným očiam. „Robíš si “srandu”?“ pýtala sa. „Je to posledná vec, ktorú by som od Chrisa čakala. Ani na sekundu by mi nenapadlo, že by to mohlo takto dopadnúť. Čakala som na neho a myslela som si, že to má rovnako. Je to však jeho rozhodnutie. Kebyže je výber na mne, vybrala by som si ho,“ priznala.

Dievčatá na vile dostali video.Čo robia chlapci v Casa Amore? Zdroj: Jonas Hajek

Do očí sa jej hrnuli slzy a nebola jediná. Pravidlá Love Islandu sú nekompromisné, a keďže Majka zostala single, musela vilu lásky opustiť. „Dôverovala som tomu nesprávnemu,“ zaklincovala dianie pri ohnisku Majka.

Chris si v Casa Amore vybral nové dievča. Zdroj: Jonas Hajek

Pri lúčení sa o rozruch postarala Ráchel, ktorá bola Majkinou kamarátkou aj pred šou. „On je úplný de*il. Je to psychopat,“ plakala pri rozlúčke a svoje vykričala aj Chrisovi: „Si normálny? Máš skúšku a ty si sem zoberieš niekoho, koho poznáš pár hodín? S Majkou si tu štyri týždne. Si malé decko!“

Majka zostala v úplnom šoku! Chris sa z Casa AMore nevrátil sám. Zdroj: Jonas Hajek

Majka mala 30 minút na to, aby sa pobalila, rozlúčila sa s ostatnými súťažiacimi a vilu opustila. Po celý čas sa vyhýbala Chrisovi, ktorého zdrvený pohľad jasne hovoril o tom, že mal Majku rád. Nuž, Casa Amor si vyžiadala svoju obeť.

Prečítajte si tiež: