Na Jednotke štartuje prvá epizóda novej relácie Boli sme pri tom, ktorú moderuje Adela Vinczeová a spolu s hosťami spomína na časy minulé. Tými prvými budú Oldo Hlaváček a Dano Dangl.

Adela Vinczeová v novej šou Boli sme pri tom na Jednotke. Zdroj: RTVS

„Keď si pozriem tie naše prvé skeče, ktoré sme urobili a mali až 15 minút… Ja len kým som vošiel do miestnosti, tak to trvalo tri minúty. Ale podfarbili sme to brutálnym smiechom, že človek mal pocit, že aký vtip! Nedávno som to opäť videl a trepal som si hlavu o stenu, že čo všetko sme dokázali urobiť. V tom období to bolo zvláštne, že my vtedy ako úplní amatéri v tomto sme dostali priestor v televízii a robili takýto pioniersky program. Ale ani divák vtedy nevedel, ako to má vôbec vyzerať. A bol rozčarovaný,” zaspomínal si Dano na ich humoristické začiatky. „Divák nemal ani na čo iné prepnúť. Ale koľko času musí ubehnúť, aby si sa garantovane začal vnútorne začal plieskať hanbou? Lebo ja keď vidím nejaké moje staršie relácie, mám to tak, že tri roky ďalej sa už za seba hanbím,” priznala Adela. Viac v dnešnej relácii.

