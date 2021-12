Prezidentka Zuzana Čaputová spustila uplynulý štvrtok na YouTube sériu videí Mysli s hlavou štátu. Náučné videá moderuje Veronika Cifrová Ostrihoňová. Má sa práve hlava štátu podieľať na niečom takom? „Je otázka, či to má byť jej úloha, či by to nemala byť úloha iných ľudí. Ale keď to nerobia iní, je veľmi pozitívne, že sa toho chytí hlava štátu. Vidí, cíti a počuje, čo sa tu deje. Vidí, že sociálne siete sú veľmi silné. Aj ona sama ich má veľmi silné. Keďže nemá exekutívnu právomoc, je fajn, že môže aspoň takto ovplyvňovať a presviedčať. Má megafón a myslím, že ho teraz celkom pekne využila. S hlavičkou hlavy štátu to má o trochu väčšiu dôveryhodnosť,“ prezradila Veronika v Denníku N, ktorej sa komunikácia prezidentky páči, lebo na nikoho neútočí.

Veronika Ostrihoňová Zdroj: archív

Napriek spolupráci sa s pani prezidentkou osobne nestretla, no o všetkom boli obe informované a každá mala svoju úlohu. „Prezidentka má prirodzenú úlohu – dokáže osloviť, vysvetliť aj pokojne komunikovať, čo je niečo, čo na sociálnych sieťach nie je úplne módne,“ dodala.