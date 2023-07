Jojkárka Názlerová bola od nepamäti známa svojimi plus size krivkami, na ktoré je hrdá. Každé leto sa ukazuje v plavkách fanúšikom na sociálnej sieti, zatiaľ čo mnohé iné ženy s kilečkami navyše majú s týmto problém. A práve pre ne má Renáta odkaz. „Leto prepuklo, hor sa do plaviek! A myslím to smrteľne vážne. Či ste nízke, či vysoké, chudé, či kypré, či ste bruškaté, prsnaté, ritnaté, stehnaté, chudulinké - neprekáža. Lebo ste to vy, vaše telo je súčasťou vašej identity,” napísala na Instagrame.

Renáta Názlerová Zdroj: https://www.instagram.com/p/ChGqkldqn5O/

„Ak som sa niečo naučila, tak to, že nech vyzerám akokoľvek, vždy sa nájde aspoň jedna žena, ktorá ma bude kritizovať alebo mnou opovrhovať. Vždy, keď prídem na pláž a vyzlečiem sa do plaviek: tretina prítomných chlapov, obdivne vzdychne och, tretina zaskočene ach a tretine je to v podstate ukradnuté; dobrá správa je, že presne takto to majú aj XS aj XL. Tak šup, šup do plaviek a je jedno, či to budú tankiny, bikiny, burkiny, mikiny (smiech), hlavne, nech si to užívate. Ako uvidíte v krátkom videu, ktorým vám chcem dodať guráž, ja mám vždy plavky dvojdielne,” dodala.

