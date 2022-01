Názlerová bola ešte pred pár dňami so silami v koncoch. „Strašne ma prekvapuje, ako dlho to trvá. Stále neviem nabrať silu. Sú to už 4 týždne. V pondelok som opäť mala krízu, a to návaly na odpadnutie, zimnicu a stále veľmi pokašliavam. Vôbec nemám pocit, že sa to zlepšuje. V domove som nikoho nenakazila, doma len manžela, ale ten bol po pár dňoch v poriadku,“ prezradila nám pred sviatkami Renáta. Tá sa potom konečne dala dokopy a vyzdravela. Dôkazom sú zábery z osláv nového roka, na ktorých sa zúčastnila v domove sociálnych služieb, ktorému šéfuje. Názlerová si tak vyrazila medzi ľudí a konečne mala dobrú náladu. Na hlave dokonca mala párty čiapku.

Autor: akm