Videli sme nádhernú šou vo vašom podaní, ktorú spevácky sprevádzala Jana Kirschner. Ako ste spokojný s večerom a odkiaľ ste brali inšpiráciu na vaše modely?

-Veľmi som spokojný. Keď vidím ľudí, že sú šťastní, aj ja som šťastní. Inšpiráciou mi boli busty a hlavy barokového sochára Franca ksaveda Meseršmita, ktorý v baroku žil tu u nás v Bratislave. Podarilo sa mi v spolupráci so Slovenskou národnou galériou, že mi ich zapožičali. A to je pre mňa niečo neuveriteľné a veľmi si to vážim.

Ako módny návrhár určite poznáte trendy na nadchádzajúcu jar a leto 2023. Môžete nám ich prezradiť?

-Toto je jediná otázka, ktorú nemám rád (smiech). Vôbec sa neriadim trendami. Čo vám napr. poviem, že teraz je trendy zelená farba, ale vám sa vôbec nehodí, lebo vám nerobí peknú pleť? Nerobí vám dobre k tvári, robí vám napríklad kruhy pod očami. Je to trend pre masy.

Keď sa vás teda opýtam, čo štýlové si majú ženy zaobstarať, aby boli trendy na blížiacu sa zimu, čo by ste im poradili?

-Aby si obliekli Marcela Holubca (smiech). Ale určite tam nájdu inšpirácie. Sú tam rôzne kúsky, nedelím to na sezónne veci, že jar, leto, jeseň, zima. Je tam z každého niečo. Sú tam aj letné kúsky, zimné, jarné, jesenné. Ten klient si tam vždy vie z toho niečo vyskladať.

Móda sa stále vracia, po rokoch sa opakuje. Čo to znamená z pohľadu návrhára?

-Asi to je prirodzené, aj generačne. To, čo bolo napríklad “in” v 90. rokoch, je aj teraz v kurze. To som napríklad aj ja už zažil, lebo som bol v tom čase tínedžer. Mladí ľudia si ale myslia, že je to pre nich niečo nové, ale my starší sme to tu už raz zažili. Je to zaujímavé.

Čo je pre módneho návrhára najväčšie faux pas, keď vidí na žene?

-Rozmýšľam. Nič také mi nenapadá.

Možno nedávno ste videli nejakú dámu, ktorá to naozaj niečím veľmi prepískla a povedali ste si, že toto naozaj nie...

-Zelené vlasy! To sa mi naozaj nepáči! Mladé a pekné dievča…. ale to je môj názor, nikomu nič neberiem. Alebo, keď je neupravená žena, ale zase to viem aj odpustiť, lebo neviem, kde tá žena práve bola, alebo čo práve vykonáva, že má možno ťažkú prácu. Prečo by som ju mal odsudzovať. Ale z toho estetického hľadiska, keďže ja sa zaoberám krásou a vytváram krásu, tak toto mi vždy padne do oka, ale zároveň si to hneď ospravedlním, že nebudem za to hneď niekoho odsudzovať.

Dlhé roky sa hovorí, že veľkým prehreškom u žien sú lesklé telové pančušky. No stále ich vo veľkom nosia. Čo na to hovoríte?

-Hlavne, keď z nich netrčia chlpy, je to úplne v pohode (smiech). Ale nie! Mne sa to tiež nepáči, ale tak ok.

Podľa vás to je naozaj v poriadku?

-Nie, musím priznať, že to je prežitok, ani mne sa to nepáči! Toto ale jednoducho niekomu nevysvetlíte.

Všimla som si, že máte na sebe originálne sako s malými bibliami, v ktorých sú fotky. O čo presne ide?

-Áno sú to módne biblie, v ktorých mám fotky Saše Gachulincovej, Emmy Müllerovej, dokonca aj Borisa Hanečku, fotografa Braňa Šimončíka, Jany Kirschner. V podstate sú to svetoví dizajnéri aj slovenskí, s ktorými mám nejaký vzťah. Sme priatelia, známi, kamaráti a jeden druhého si vážime. No a spomínané baby sú moje veľké múzy – Janka, Saša a Emma Müller.

Všetky tri dámy sme na šou aj videli, Jana Kirschner aj spievala...

-Áno, bolo to niečo úžasné. Som veľmi rád, že sa takéto niečo podarilo.

Ako sa podľa vás obliekajú slovenské ženy?

-Myslím si, že v porovnaní s českými ženami, tie naše sú viac výstrednejšie a extravagantnejšie, čo sa mne veľmi páči, že sa neboja! Toto často počúvam aj od priateľov v Prahe, že to je úplne niečo iné a je to super. Myslím si, že slovenské ženy sa veľmi pekne obliekajú. Ale jasné, že sa nájdu aj katastrofy, že idete po ulici a ...

Keď náhodou zbadáte nejakú katastrofu, ako spomínate, poviete tej žene niečo? Alebo naopak, pochválite niekoho len tak? Zvyknete sa prihovoriť?

-Už som to spravil, ale to bolo už dávno. Často na toto aj myslím, že by som to mohol urobiť, že to ženu alebo dámu poteší. Určite by som na tom mal viac zapracovať v tom duchu, že môžem povedať, keď sa mi niečo páči – pochváliť toho nositeľa.



