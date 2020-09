Arnie Hammer

Armand Douglas Hammer je synom podnikateľa Michaela Armanda Hammera a pravnuk ropného magnáta Armanda Hammera. Jeho televízna kariéra sa začala vďaka seriálom Veronica Marsová či Gossip Girl. V roku 2007 si ho vybral filmár George Miller do hlavnej úlohy plánovaného filmu Justice League, a to do úlohy Batmana. Nakoniec však z toho zišlo. Zahral si vo filmoch Sociálna sieť, Prepáč, že ťa obťažujem či Hotel Bombaj. V roku 2010 sa oženil s herečkou Elizabeth Chambers, s ktorou má dve deti. Po desiatich rokoch však prostredníctvom sociálnej siete oznámili, že sa rozvádzajú.

Herec si zahral princa. Zdroj: archív

Julia Roberts

Julia patrí medzi najpopulárnejšie americké herečky. Hollywoodskou megahviezdou sa stala vďaka romantickej komédii Pretty Woman z roku 1990. Podľa médií patrí medzi niekoľko najlepšie platených filmových herečiek všetkých čias. Hviezdila vo filmoch ako Nevesta na úteku, Erin Brokovich, Úsmev Mony Lisy či Jedz, modli sa a miluj. V polovici 90. rokov bola asi rok a pol vydatá za country speváka Lyla Lovetta. No nevyšlo im to. V júli roku 2002 sa druhýkrát vydala za hollywoodskeho kameramana Daniela Modera. Spolu majú tri deti, Hazel Patriciu, Phinnaeusa „Finna“ Waltera a Henryho Daniela Modera. Hoci dnes patrí k najkrajším ženám sveta, pre silné okuliare a veľké ústa narážala v škole na posmešky. Neskôr však svoj široký úsmev využila vo svoj prospech a vytvorila si z neho niečo ako obchodnú značku. Nosí kontaktné šošovky a ako malé dievčatko chcela byť veterinárkou a je veľkou milovníčkou koní. Stále je rovnako okúzľujúca.

Julia Roberts patrí k herečkám, ktoré rady venujú svoj čas pestovaniu vlastných plodín. Zdroj: Instagram/Julia.Roberts

Lily Collins

Narodila sa v Guildforde v grófstve Surrey v Anglicku. Jej rodičmi sú anglický hudobník Phil Collins a Jill Tavelmanová, druhá žena speváka. Jej matka je Američanka, a preto má Lily dvojité občianstvo. Má nevlastnú sestru a troch bratov. Je absolventkou Harvardu a v Californii študovala televíznu žurnalistiku. Medzi jej najznámejšie filmy patria Bez dychu či S láskou Rosie. Naposledy tvorila pár s filmovým režisérom Charliem McDowellom. Herečka a modelka si však prešla veľkými problémami. Trpela anorexiou. Tvrdila, že na začiatku jej problémov s poruchami príjmu potravy bol rozvod Phila Collinsa a jeho tretej ženy Orianne Ceveyovej. „Zrútil sa mi svet. Nevedela som, ako sa k tomu mám postaviť,“ priznala. Vo svojej knihe Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me Lily opisuje začiatky svojho hladovania, užívania tabletiek na chudnutie a preháňadiel aj posadnutosť každodenným niekoľkohodinovým cvičením. Herečka trpela anorexiou niekoľko rokov.