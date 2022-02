V dobrodružnej šou Survivor o rozprávkovú výhru 100-tisíc eur bojuje aj víťazka Farmy Xénia Gregušová. S jej odletom do Dominikánskej republiky mal však problém jej priateľ Lukáš Stanislav. A niet sa čo čudovať. Ktorý chlap by bol rád, keby mu na niekoľko mesiacov odišla frajerka? Teraz, keď však uvidí tieto zábery, bude nahnevaný ešte viac.

Xéniin priateľ Lukáš z jej odchodu dvakrát nadšený nebol. „Priateľ sa môjho odchodu trošku obáva. Zo začiatku nebol veľmi nadšený, ale verím, že časom to bude lepšie a odídem s tým, že ma bude podporovať. Moja rodina sa veľmi teší z toho, že sa mi znova niečo také podarilo,“ povedala Xénia pred odletom do Dominikánskej republiky. A čo na to Lukáš? „Je asi prirodzené, že som sa z toho veľmi netešil, veď kto by sa tešil z toho, že mu odchádza na 3 mesiace niekto, koho miluje. Opýtajte sa sami seba, či by vám nebolo smutno, ak by vám odchádzal blízky človek alebo láska niekam na dlhý čas,“ reagoval Luki.

Lukáš Stanislav a Xénia Gregušová sa spoznali vďaka Farme. Zdroj: Instagram

Xénia si už na letisku mimoriadne sadla s Nathanom. A sympatie pokračujú aj na ostrove. Keď nedávno ich červený tím MAO vyhral v jednej súťaži, Nathan sa od radosti rozbehol ku Xénii, zdvihol ju, roztočil v náručí a odrazu jeho ruky zašli nižšie a poriadne jej začal pri tom mačkať zadok. Zadaná kráska mala v tej chvíli iba ultra krátke šortky, takže jej v podstate mliagal holé pozadie. Lukášovi pri tomto pohľade zrejme nebude dvakrát príjemne.