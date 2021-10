Vo finále Rozborilovej šou Dom snov pôjde do tuhého. O vlastný dom zabojujú už dnes Nataša s Marošom a Alžbeta s Johnom. Dámy otvoria pár hodín pred záverečnou súťažou tému mágie.

Boj o kompletne zariadený dom s vlastným pozemkom v obci Veľká Ida v okrese Košice- okolie v šou Dom snov sa blíži ku koncu a s tým súvisí aj poriadne napätie. To sa u Nataše prejavil nepríjemným snom, ktorý mala deň pred finále. „Snívalo sa mi, že ten dom horel. Volala som mame a ona povedala, že utekaj. Hnusný to bol sen…,“ povedala pri stole. Súperka Alžbeta sa ponúkla, že jej môže tento sen vyložiť, keďže sa tomu venuje. Jej odpoveď ale natašu rozhodne nepotešila. „To znamená to, že prehráte. Čo ti mám povedať? Ten dom zhorel v tvojom sne,“ povedala s kamennou tvárou.

Alžbeta a John žijú v celibáte. Zdroj: tv joj

Nataša si jej slová vysvetlila po svojom a nepriamo ju obvinila z toho, že sa ju pokúšala zakliať. „Ja som v šoku teraz. Že tlmočí sny...Ja som sa za celý život nestretla s takými ľuďmi. Ja sa bojím, že ona nielen sny tlmočí, ale ešte niečo robí…ja som si istá, že robí niečo,“ povedala partnerovi Marošovi. Alžbetine slová jej ale nedali pokoj a aj počas príprav na svadbu to neustále riešila. „Bojím sa svojej súperky kvôli tomu, že verím na mágiu. Bála som sa, že ma uriekne, nepopraje mi alebo ešte niečo horšie,“ zhodnotila Nataša. Príde na Alžbetine slová a naozaj Nataša s Marošom prehrajú? Sledujte finále Domu snov už dnes o 21:40 na JOJke!

