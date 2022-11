Spolu s Tommym rozoberali vzťahy, ktoré na Farme vládli. Natália si po návrate do reality pozrela, ako to vyzeralo na televíznej obrazovke – a až doma zistila, že jej spojenec Mišo ju poriadne sklamal. „Jeden z mojich najobľúbenejších ľudí od prvej chvíle bol Michal, s ním som super vychádzala, kým som si pozrela niektoré veci, takže zároveň ma aj sklamal. Úplne top, pre mňa moja srdcová záležitosť, je večný ochranca Kristián. Úprimný chalanisko,“ priznala. Veľmi ju prekvapila Giuliana, ktorá sa z protivného dievčaťa postupne zmenila na normálnu babu a stali sa z nich kamarátky.

Natália poslala Alex poriadne drsný odkaz. Zdroj: TV Markíza

Nie je však žiadnym tajomstvom, ktorí farmári Natáliu najviac iritovali. „Muffy, Viki, Alex a Minh. Oni ma z ničoho nič znenávideli. A aj keby sa mi chceli po šou ozvať, ja si myslím, že ma spoznali dosť na to, aby vedeli, že sa mi nemusia vôbec ozývať,“ povedala s úsmevom a dokonca sa rozhodla poslať Alex verejný odkaz.

Natálii ležali v žalúdku Muffy, Alex, Viktória a Minh. Zdroj: TV Markíza

„Mala si otázku, čo som ja v živote dokázala. Tak ak to chceš zistiť, stačí si dať moje meno do Google a budeš sa tam môcť zabávať celý deň, ale čo nemôžeš zistiť, to ti poviem ja. Ja už teraz na sto percent viem, že som vychovala lepšieho človeka, ako si ty, ako matka – samoživiteľka bez akejkoľvek pomoci rodičov či muža. Takže ak si chceš o mne niečo zisťovať a rozprávať potom o tom, tak si zisťuj poriadne,“ dodala.

