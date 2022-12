Vypadnutie bolo pre Natáliu hotové vykúpenie. ,,Áno, bola som po príchode iná, pretože som medzi tým doma takmer všetko videla, kto ako reaguje a kto sa ako správa. Divák má možnosť vidieť aj tie iné rozhovory, no ja som mala možnosť vidieť iba to, čo som reálne zažila. Myslela som si, že to dám lepšie, s takým väčším nadhľadom, ale som predsa len človek a dotklo sa ma to. Jedine ten pes bol úprimný," priznala moderátorovi Tomymu Kottymu.

Natália bola opäť hosťom relácie Farma X-TRA. Zdroj: TV Markíza

A aj keď si niektorí povedia, že čas zahojí všetky rany, Natália má na drzú Alex stále ťažké srdce a zrejme sa to ani nezmení. ,,Do tohto duelu sa to všetko nieslov priateľskom duchu, všetci boli fajn, že si ideme zasúťažiť, ale Alex sa správala v tom dueli otrasne! Nie som zvyknutá na takéto správanie na športovisku. Len to potvrdilo to, čo som si o nej po celý čas myslela," pokračovala Natália a vyjadrila sa aj k nechutnému konfliktu, ktorý sa odohral krátko pred tým medzi ňou a Alex. Tá jej pri stole vulgárne vynadala, nazvala ju čubkou, retardkou či sprostým teľaťom.

,,To bola taká nálož, že som mala taký pocit, že vyskočím spoza toho stola a otrieskam jej hlavu o stôl, ale myslím, že som to opäť kráľovsky ustála," reagovala Naty, ktorá Alex neverila ani jej ospravedlnenie v aréne. ,,Keby má 15 rokov, že má pubertu, matke niečo šplechla do ksichtu - ty hlúpa matka napríklad, tak to by som jej zožrala, ale dospelý človek? Však hádam sa vie ovládať! Jednoducho mi to je jedno!"

Natália nechce Alex už ani vidieť. Zdroj: Instagram.com/@farma.markiza

Natália zhodnotila aj falošných farmárov. Najviac ju sklamal práve Mišo a Dagmar, tí to hrali na dve strany: ,,Už teraz viem, s kým sa vonku stretnem a s kým nie. Stretnem sa s Giulianou, Fifom a Kristiánom, a to bude všetko. Keď som si potom pozrela reakcie Dagmar a Muffy, keď nás vrátili do hry, čo vystrájali... Dievčatá, vážne???"