Natalia Germani, ktorá hrá v seriáli Ivetinu kamarátku, ktorá sa chce tiež presadiť ako modelka, pre JOJ-ku reagovala na niekoľko poznámok od divákov… Viacerých mimoriadne v nedávnej časti pobúrila scéna z bratislavského podniku. Alžbeta Ferencová a tri ďalšie modelky sa rozhodli vyhodiť si z kopýtka. No a jedna navrhla, že ak nechcú, aby im bolo na druhý deň zle, stačí si namočiť tampón do vodky a následne aplikovať tam, kam patrí...

Natália Germáni v negližé. Zdroj: TV JOJ

„Máčanie tampónu do vodky? Toto sa má ukazovať v seriáli?” napísal jeden z divákov. „S takýmito vecami sa človek nestretne len v seriáli, ale aj v bežnom živote. Bolo to ukázané preto, že aj to sa momentálne deje a rozumný človek si z toho zoberie to svoje," odkázala všetkým Natalia.