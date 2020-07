Filmov o legendárnom Tarzanovi bolo nespočetne veľa. No najviac si fanúšikov získalo dielo Roberta Townea a Michaela Austina. V hlavnej úlohe sa predstavil Christopher Lambert (Tarzan) a Andie MacDowell (Jane). Pripravili sme si pre vás niekoľko pikošiek o tejto snímke z roku 1984.

Obsah: Mladý anglický lord so svojou ženou sa po tragickom stroskotaní lode zachránia na neobývanom pobreží Afriky. Postavia si núdzové prístrešie a čakajú na príležitosť na záchranu. Krátko po tom, čo sa im narodí syn, však obaja zahynú. Osirelé dieťa objavia opice a jedna zo samíc, ktorá práve prišla o svoje mláďa, sa chlapca ujme a vychová ho ako opicu.

Tarzan Zdroj: Archív

Zaujímavosti a pikošky:

Film bol natočený v národnom parku Korup v západnom Kamerune a v Škótsku.



V skutočnosti by kapitán D‘Arnot (Ian Holm) nedokázal naučiť Tarzana (Christopher Lambert) rozprávať, pretože jazykové centrum sa u detí vyvíja približne len do desiateho roku života.



Protagonista Ralph Richardson (jeden z hercov, pozn.red.) zomrel pol roka pred uvedením filmu do kín.





Hlas Andie MacDowell predabovala Glenn Close. Poskytla hlas aj adoptívny matke Tarzana Kale v Disneyho verzii filmu z roku 1999.



Pre Christophera Lamberta to bola prvá rola, v ktorej hovoril anglicky. Pred tým točil iba vo francúzštine.

1984: Ako Tarzanova láska Jane po boku Christophera Lamberta. Zdroj: Northfoto



