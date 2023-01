Seriál podľa Čižmára významne zasiahol do bežného života ľudí a mesto je v skutočnosti iné, než ho tvorcovia Ivety zobrazili v seriáli. Prekáža mu aj to, že minisériu situovali do konkrétneho a nie anonymného miesta. A ako na list reagovala JOJ-ka?

„Seriál Iveta vytvorili autori, ktorí patria k slovenskej a českej televíznej a filmovej špičke – Jan Hřebejk, Petr Kolečko, Martin Žiaran a ďalší. Seriál je umeleckou výpoveďou, z ktorej nevyplýva, že východ Slovenska je horší ako západné veľkomesto a že morálne hodnoty ľudí závisia od toho, v ktorom regióne žijú. V našom seriáli nakoniec hlavné postavy nájdu lásku, priateľstvo, vzájomnú úctu, pochopenie i mravnosť. Predtým, ako ktokoľvek vynesie nad seriálom súd, odporúčame dopozerať ho do konca,“ uviedla hovorkyňa TV JOJ Lucia Tuhelová pre aktuality.sk. Trebišovský primátor chce zájsť ďalej. S podnetom sa plánuje obrátiť na Radu pre vysielanie a retransmisiu.