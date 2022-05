Spor medzi sólistami a vedením Opery SND vznikol po organizačných zmenách súvisiacich s ozdravným plánom, ktoré mali zlepšiť chod divadla. Súčasťou tohto je aj zníženie počtu interných sólistov, čo sa spevákom nepáči a verejne proti tomu protestujú.

Podľa súčasného generálneho riaditeľa SND Mateja Drličku to takto funguje aj vo svete a ako príklad uvádza Národne divadlo Brno či Národné divadlo moravskosliezske.

Protest sólistov Opery SND pred historickou budovou v Bratislave. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Predseda parlamentu Boris Kollár v pondelok prijal operných spevákov a ako píše Denník N, sám je za to, aby v SND vystupovali slovenskí umelci a mali by hrať predovšetkým slovenský repertoár. Na koaličnej rade Kollár navrhol, aby sa zmenila koncepcia, ktorú teraz pripravuje riaditeľ SND. Divadlo označil za slovenskú inštitúciu, nie americkú, francúzsku ani taliansku. „Mám silný dojem, že sme sa dohodli. Rokovali sme o situácii v divadle, o krokoch, ktoré robí generálny riaditeľ a my s nimi absolútne nesúhlasíme. Žiadali sme jeho odstúpenie a veríme, že po tomto rozhovore sa už niečo udeje," povedal bývalý sólista Opery SND Sergej Kopčák pre denník Pravda.

