Napätie až do úplného konca. V šou Pečie celé Slovensko sa opäť predviedla skupina talentovaných súťažiacich, ktorí si prišli zmerať sily v príprave rôznych dobrôt. Po napínavom pečení však zakaždým musí niekto odísť domov. Dve porotkyne hodnotia upečené výtvory a autorovi, ktorému sa sladké dielo nepodarí, vypadáva.­

Šou Pečie celé Slovensko. Zdroj: rtvs

Druhá časť sa stala osudnou pre pani Magdu. Ortieľ poroty však všetkých prekvapil. V šoku ostali nielen súťažiaci, ale aj diváci, ktorí sa čudovali, prečo vypadla práve ona. „Nechápem, však všetko dopiekla načas a vydarilo sa jej to. Nič nezbabrala. Ostatným sa podarilo všetko polámať, pripáliť, a to neprekáža. Požičajú si cudzie a ešte za to dostanú pochvalu ako za vlastné,” reagovala diváčka Veronika. „Pôvodne som si myslela, že vypadne Viliam, ale posledným receptom sa zachránil. Pani Magduške želám veľa úspechov a viacerým z nás bude chýbať v ďalších týždňoch,” pridala sa ďalšia. „Ja som si aj poplakala, tak mi je ľúto, že musí niekto vypadnúť,” pokračovala Janka. „Bola skvelá, zaslúžila si pokračovať viac ako niekto iný,” dodala diváčka Vierka. Hra je hra a má svoje pravidlá. Tentoraz „čierny Peter” padol na Magdu.

