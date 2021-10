FOTO Naštvaní diváci odkazujú porote SuperStar: Prečo POSTUPUJÚ iba pekní a sexi súťažiaci? ×

Do úzkeho výberu tohtoročnej SuperStar postúpilo zo všetkých kastingov 80 nádejných spevákov. O ďalší postup bojovali v krásnom prostredí Máchovho jazera. No to, akým štýlom o ich osude porota rozhodovala, sa mnohým divákom vôbec nepáčilo.