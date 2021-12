Nie je to tak dávno, keď do zábavnej relácie prišli nové hádačky, herečky Jana Kovalčíková (30) a Anna Jakab Rakovská (28). Divákov príliš nenadchli. Dievčatá „nahradili“ Maroša Kramára, Zdenu Studenkovú či Petra Šarkana Nováka, ktorí sa striedajú na postoch hádačov. „Nové hádačky boli jeden veľký trapas,” hromžili ľudia. A inak to nebolo ani teraz. Bývalý hokejista im v tejto úlohe vôbec nesadol. „Pozor, úplná novinka na mieste hádača – Boris Valábik,“ zahlásil Voštinár na úvod relácie. Valábik však dobre nezapadol a miestami bol akoby „bezradný“.

„Valábik nie je na takú reláciu, nech robí, čo vie, a nepchá sa všade,“ reagovala diváčka Mária. „Presne tak, už sa všade ide vopchať, vôbec mu to tam nepasuje,“ doplnila ju istá Zuzka. „Ja sa už bojím ísť na záchod, aby mi tam Valábik nesedel. A odkedy je on komik, keď už tak?“ čudoval sa divák Jozef. A prečo sa JOJ takto rozhodla? "K stabilným hádačom, na ktorých sú diváci v obľúbenej zábavnej relácii Inkognito zvyknutí, z času na čas pribudnú aj nové tváre. V uplynulých častiach sa tak diváci mohli stretnúť napríklad s Annou Jakab Rakovskou a Janou Kovalčíkovou, či s Borisom Valábikom. Nie je to žiadna novinka, na takéto "hádačské hosťovanie" sme pozývali hercov či moderátorov aj v minulosti,” povedala nám PR manažérka TV JOJ Michaela Saleh.

Anketa Videli ste Inkognito s Valábikom? Páčil sa vám? Áno, zapadol 6% Nie, nehodí sa tam 94% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

