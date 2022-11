Keď sa Horváthovej fanúšička zo zvedavosti na sociálnej sieti spýtala, prečo už nehrá Lindu v Nemocnici, prekvapivo odpovedala: „Produkcia seriálu sa tak rozhodla. Mne to bolo už len oznámené.“ Podľa formulácie televízie „kvôli záväzkom v inom seriáli“ a tajnosťami, ktoré robí herečka o novom projekte, je takmer isté, že sa upísala konkurencii, čo Joj-ka vyriešila výmenou Moník v seriáli. Zatiaľ to až taký problém nebol, pretože postava Lindy má obviazanú hlavu a diváci zatiaľ zmenu počuli iba na hlase. Uvidíme, čo to s divákmi urobí po tom, ako jej snímu obväzy...







