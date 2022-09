Nový generálny riaditeľ Ľuboš Machaj prijal len nedávno do svojho tímu známu ženu. Zuzanu Ťapákovú, ktorá sa stala riaditeľkou marketingu. A tá už stihla porobiť na oddelení veľké zmeny.

Jednou z nich je, že z pozície riaditeľky komunikácie RTVS odchádza Andrea Pivarčiová, ktorá do televízie nastúpila v roku 2020. „S pani Pivarčiovou sme sa dohodli na ukončení vzájomnej spolupráce. Ďakujem jej za dva roky, ktoré v RTVS odpracovala. Iste to nebolo z hľadiska externej komunikácie jednoduché, RTVS prechádzala zložitým obdobím. Osobne som vnímal, že pod jej vedením bola komunikácia značky RTVS v médiách intenzívnejšia. S pani Pivarčiovou som po príchode do RTVS mal dobrú vzájomnú profesionálnu spoluprácu a nevylučujem ju ani v budúcnosti. Naša dohoda bola z oboch strán veľmi korektná,“ povedal generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj.

Andrea Pivarčiová Zdroj: RTVS

„Mojím kľúčovým cieľom bolo nastaviť komunikačné procesy tak, aby sme proaktívne informovali divákov a poslucháčov o RTVS - o jej programoch, reláciách a osobnostiach a zároveň, aby sme efektívne spolupracovali aj s kolegami z iných médií. Verím, že spolu s mojím tímom sa nám to podarilo a že aj vďaka tomu RTVS získava stále viac divákov a poslucháčov. Práca v RTVS pre mňa osobne bola výnimočná a aj touto cestou ďakujem všetkým kolegom a spolupracovníkom. Samozrejme, naďalej ostávam vernou diváčkou a poslucháčkou kvalitných programov, ktoré RTVS prináša,“ povedala Andrea Pivarčiová.

Zuzana Ťapáková Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

A kto ju nahradí? Vedením sekcie komunikácie RTVSbude od 16. septembra poverená súčasná riaditeľka sekcie marketingu RTVS Zuzana Ťapáková.

