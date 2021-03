Exmisska a výživová poradkyňa Miroslava Luberdová (36) nedávno priznala, že jej krachol ďalší vzťah, z ktorého má mladšiu dcérku Bellu (5). A teraz prehovorila, aké to bolo veľmi náročné.

Luberdová sa nedávno v tichosti rozišla s otcom druhorodenej dcéry. Okrem nej má aj staršieho syna Riška, ktorého má s exmanželom Romanom. Pred rokmi si našla nového partnera, od ktorého sa však nedávno v tichosti odsťahovala. Od základov si zariadila nový dom, kde však býva „iba” v podnájme. Na Instagrame sa najnovšie priznala, aký bol pre ňu tento rozchod veľmi náročný.

Miroslava Luberdová vo veľkom otužuje. Zdroj: instagram

„Áno, rozišla som sa, neboli sme manželia, nemení to na veci, že to bolo veľmi náročné. Tento rok som plakala asi najviac v živote. Bolo to moje rozhodnutie. Deti sú v pohode, lebo som niekde úplne inde a je nám spolu oveľa lepšie,” prezradila otvorene Luberdová.

