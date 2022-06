Martin „Pyco” Rausch sa v roku 2020 po šou Zlatá maska vytratil z televízie a fanúšikovia ho tak vidia už iba na sociálnej sieti a YouTube kanáli, kde sa venuje vareniu. To, že je v tom fakt dobrý, svedčí fakt, že v ankete Social Awards Slovakia si minulú sobotu počas galavečera odniesol cenu v kategórii Jedlo. Jeho vegetariánske recepty žnú veľké úspechy. Moderátor má dokonca na konte aj tri kuchárske knihy a ako nám nedávno prezradil, plánuje aj štvrtú, no musí si na ňu vyhradiť dostatočný čas. Vo varení sa úplne našiel a je to jeho práca, ktorá ho živí už pár rokov.

Rok 2017: Martin Rausch a Adela Vinczeová v šou Let's Dance. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Je to taká sedemdňová práca a tých mojich videoreceptov je doteraz zhruba 150 – čiže tri roky roboty takmer nonstop s pár dovolenkami. Takže nemám priestor robiť niečo iné,” prezradil nám. Rausch sa od jojkárskej Zlatej masky z roku 2020 v žiadnom projekte neobjavil. Nedávneho markizáckeho Let´s Dance, ktorého pár ročníkov moderoval s Adelou Vinczeovou, sa totiž moderátorsky zhostil Viktor Vincze a Martina Zábranská. Nechýba mu moderovanie, ktorému sa venoval dlhé roky od 2004?



„Moderovanie mi chýba. Keď niečo vidím v televízii, teda ja slovenskú televíziu ani nemám, keď sledujem nejaký film, hovorím si, toto by som moderoval, toto by ma možno ešte bavilo robiť. Musím však povedať, že som to neuzavrel na veky vekov. Vzdelávam sa a učím sa nové veci po technickej stránke, ktoré som nemal šancu pri moderovaní skúsiť. Je to pre mňa cesta, z ktorej divák možno vidí menej, ale ja viem, že sa každým rokom niekam posúvam. A to ma napĺňa,” hovorí Pyco, ktorý nám vzápätí vysvetlil, prečo to vlastne pred rokmi zabalil.



"Mojím cieľom bolo odísť z moderátorského postu na kameramansko-fotograficko-technicko-aranžérsky, lebo rád robím food styling. Nič z toho sa netýka moderovania. Napĺňa ma práve to za kamerou. To, že v tých videách som aj ja, akoby malo tú pečať, že som to, naozaj, ja a robím to vlastnými rukami. Ale inak je pre mňa všetko to ostatné dôležitejšie,” dodal.