Erotická rádiová relácia K-FUN odhaľuje tajomné rúcho nad súkromím hostí, kde prijal pozvanie aj saxofonista Felix Slováček. Ten nedávno oslávil jubileum 80 rokov na veľkom žúre, kam mu prišla zablahoželať celá česká smotánka, medzi nimi aj jeho exmilenka Lucie Gelemová. Je tak očividné, že s bývalými partnerkami stále udržuje kamarátsky vzťah a spomína na ne len v tom najlepšom. O tom svedčí aj to, že na svoj prvý sex si zaspomínal aj vo vysielaní Rádia Viva. „Pamätám si svoju prvú slečnu. Bola to Jana Růžičková. Stalo sa to počas chmeľovej brigády v 9. triede. Išli sme na pole, aby sme mali súkromie,” priznal. Dodal, že šlo o dlhodobý vzťah a so slečnou sa stretával vždy, keď pricestoval. Hudobník zároveň priznal, čo vníma na ženách. „Mám rád prsia. Vždy, keď vidím ženu, tak si všímam prsia. Čo sa týka silikónov, to neriešim. Ak sú prsia pekné, tak sú pekné,” dodal.

Koncert Felixa Slováčka. Zdroj: Blesk.cz