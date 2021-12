Vanessa má síce napichané pery, umelé mihalnice a iné drobné vylepšenia, no rozhodne nepatrí do skupiny žien, ktoré by riešili iba vzhľad. A jej menu bolo jasným dôkazom, že je výbornou gazdinkou. „Nie som fanúšikom týchto napichaných perí, ale musím povedať, že Vanessa má niečo do seba. Napriek tomu, že vôbec nevyzerá na 25, ale skôr na 40-ročnú matrónu, mi miestami pripomína Sophiu Loren. Neuráža sa a vie si zo seba spraviť ‚srandu‘. Baba je naozaj ‚sympaťáčka‘,” napísal divák Paľo. „Nemám rád také typy žien, ale ona mi pripadá do pohody,“ pokračoval Rudy. „Priznám sa, že som si ju zaškatuľkovala ako pani s napichanou perou, ale musím uznať, že pôsobila na mňa, že sa v kuchyni vyzná a nie je tupá,“ pridala sa Lenka.

Súťažiaci v šou Bez servítky. Zdroj: tv joj

Prečítajte si tiež: