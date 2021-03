Stylista Andrej už ide divákom poriadne na nervy. Neustále sa chvastá, a aby toho nebolo málo, v utorkovej časti sa mu podarilo niečo, čo ešte nikomu. Pri stole urazil dôchodkyňu Aničku. „Musím sa priznať, ja by som ten koláčik nechcel spapať,” frflal pri dezerte Andrej. „Ale to ma urazíš,” rozladene reagovala hostiteľka, no stylista trval na tom, že z neho spuchne a priberie.

To však Aničku ešte viac zarmútilo. „Mal si počítať s tým, že nebudeš držať diétu, keď my pre teba niečo varíme. Ani neochutnáš?” snažila sa dôchodkyňa. „Nie, lebo to zbytočne ,rozbrblám,” ohŕňal nosom. Bolo vidieť, že situácia nebola príjemná ani ostatným. „Urazil si ma,” ukončila kauzu Anka, ktorej vyhŕkli slzy.