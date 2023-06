Dvanásť finalistiek uplynulý víkend zabojovalo o korunku krásy v súťaži Miss Slovensko 2023. Kým sa kráľovná so svojou prvou vicemiss radovali z úspechu, 22-ročná Sonja zažívala vnútorný boj. „Neviem, koľkí to viete, ale tento víkend som sa mala vydávať. No človek mieni, Pán Boh mení, či ako sa to vraví, a teda nie som nevesta, ale 2. vicemiss SR,” napísala k fotke v svadobných šatách, ktoré predvádzala počas galavečera.

ll. Vicemiss Sonja Kopčanová mala namiesto súťaže stáť pred oltárom. Zdroj: Instagram @sonjakopcanova

„Moja rodina, môj snúbenec a jeho dcérka sú mojou najväčšou podporou a mojimi najväčšími fanúšikmi. Popravde, toto rozhodnutie nebolo ťažké, no to najmä kvôli môjmu partnerovi. On ani neuvažoval o inej možnosti, keďže sa mi naskytla takáto obrovská príležitosť,” prezradila nám Sonja a dodala, že náhradný dátum zatiaľ nevybrali, ale svoje áno si chystajú povedať po svetovej súťaži, na ktorej bude brunetka reprezentovať Slovensko: „Predpokladáme, že pokojne už v lete roku 2024.”

