Za 25 rokov vydala Jadranka trinásť albumov a štvrťstoročnica je predzvesťou v poradí už štrnásteho. „Každý môj album je niečím iný. Aj štrnástka bude výnimočná! Okrem dueta Úžasní muži so Silviou Klimentovou mám pripravenú aj známu skladbu od chorvátskej Karmy – Malo pomalo,“ prezradila temperamentná čiernovláska. Na koncertoch odznejú aj skladby z pripravovaného albumu, ale nebudú chýbať ani notoricky známe piesne.

Ako hodnotíte 25 rokov na scéne? Čo považujete za naj moment vašej kariéry?

- To bola jazda a dúfam, že ešte bude! Spočiatku som bola zaskočená takým veľkým záujmom publika a takou veľkou odmietavosťou od určitých médií. Moji fanúšikovia však stáli vždy pri mne. Buď túto prácu chce človek robiť, alebo ak nie, nech sa na to vykašle na začiatku. Pod pozlátkou sú dlhé cesty za divákom, nočné návraty a absolútne odcudzenie od najbližších, lebo cez víkendy chýbate na každej rodinnej akcii.

Odjakživa ste chceli spievať?

- Ja som už ako veľmi malá vedela, že nebudem žiť obyčajný život a chcem mať stále nejakú zmenu, no myslela som si, že budem skôr herečka ako speváčka. Ako speváčka som však mohla veľa vecí z javiska využiť na svojich koncertoch. Mojou veľkou prioritou je, že som vždy ľudská a normálna obyčajná baba. Napĺňa ma stretávať stále nových, na pohľad mnohokrát cudzích ľudí. Za naj moment mojej kariéry považujem fakt, že veľa rokov sa živím spevom a dnes okrem koncertov a vystúpení pre obce či mestá mám mnoho firemných a súk- romných osláv. Som čoraz bližšie k poslucháčovi aj rôznorodosťou mojich skladieb.

Ste umelkyňou na voľnej nohe...

- Áno, odovzdala som sa víru umelkyne na voľnej nohe a neľutujem to. Moja duša je tam, kde má byť – s mojimi divákmi vo víre balkánskej hudby. A pozor, to som vyrastala na džeze, bluese.

Kedysi ste moderovali Počasie na Markíze. Ako si spomínate na toto obdobie? Ste v kontakte s bývalými kolegami z televízie?

- S bývalými kolegami v kontakte, žiaľ, nie som. Počasie bola super relácia, v ktorej som zaujala a ďalej išla s radosťou, lebo keby som nemusela odísť z Markízy, nikdy by som nebola tam, kde som. Som za všetko vďačná – samozrejme, aj za Markízu – a rada by som prišla pozrieť na návštevu do televízie.

Venujete sa aj niečomu inému okrem spievania?

- Som profesionál, inú prácu nemám. I keď teraz vám niečo bonznem na Jadranku. Počas korony som sa chcela zamestnať. Nutne som potrebovala byť medzi ľuďmi pre psychiku. Celý život som na cestách a zrazu medzi štyrmi stenami. Len ja a mačky. Vzdelania milión, ale nik ma nechcel zamestnať, lebo si mysleli, že je to skrytá kamera. Pravda je taká prostá, až je k neuvereniu.

Čo zvykne robiť Jadranka, keď práve nespieva, nepracuje?

- Príprava mi zaberá dosť času a vekom nielen pesničky, ale aj čo na seba dať a podobne. Voľakedy som s garderóbou nemala žiadny problém a s líčením už vôbec. Natriasla som vlasy, čierna ceruzka na oči, rúž a bola som vyfintená. Prirodzená krása, trochu ležérna a úsmev na tvári sú najlepší imidž. Záujmov mám veľa, no musím mať stanovené priority. Milujem pohyb – takže posilňovňa, bicykel, dokonca beh na bežiacom páse. Von radšej nie, lebo sa nadýcham studeného vzduchu a odpálim sa (smiech). Ja som samozničiteľná. Rada čítam a hlavne mením polohu autom.

Nie je žiadne tajomstvo, že počas kariéry ste sa stretli aj s „hejt- mi“. Ako vnímate negatívnu kritiku na vašu adresu?

- Vyrovnať sa s kritikou a nevraživosťou hlavne v začiatkoch bolo dosť ťažké, najmä pre takú citlivú a empatickú dušu, ako som ja. Paradoxne mi pomohli až internet a sociálne siete, lebo tu som mohla reagovať a obhájiť svoje konanie a nazrieť aj do duší iných... Problémy ľudí ich robia arogantnými a možno v danej chvíli až zlými. Sú nepoznateľní, a preto odvážni, no ja ich beriem ako ľudí, ktorým treba pomôcť. Napríklad dobrým slovom, pretože to má obrovskú silu. Keď som sa pustila do debát na sociálnych sieťach s ľuďmi a rozobrali sme daný postoj, na 99 % sme sa rozišli v dobrom. Takže na internete môžete komunikovať všetko, čo sa vám v printe a médiách nemôže stať (smiech).



