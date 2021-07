Veronika Nízlová sa pred vyše rokom po piatich rokoch rozviedla s manželom Tomášom Krúpom. Keďže dovtedy používala aj jeho priezvisko, toho sa po rozpade manželstva zbavila. Speváčka si užívala život single ženy. A aj keď bola bez partnera, bola šťastná.

Veronika Nízlová sa pýši sexi postavičkou. Zdroj: instagram.com/Veronika Nízlová

O to väčší šok prišiel, keď sa v stredu na sociálnej sieti pochválila fotkou s bruškom. „Už to asi viac neskryjem! V novembri budem mať tú česť byť “mama”. Je to najkrajšia úloha v mojom živote a teším sa, že sa mi tento sen splní. Neviem sa ťa dočkať, lásočka moja milovaná,” napísala Veronika k fotke, na ktorej má už riadne veľké bruško. Kto je však otcom, ostáva záhadou, keďže Veronika verejnosti svojho partnera doteraz nepredstavila.

