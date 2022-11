Stretli sme sa v petržalskom ateliéri, ktorý obývajú s kamarátkou. Okrem vlastnej odevnej tvorby, predávajú ju cez net, tu tvoria hlavnú náplň ich práce – kostýmy pre reklamy, filmy a seriály.

„Som kostýmová výtvarníčka a tejto práci sa venujeme už šesť rokov. Dostaneme scenár, námet, podklady, stretneme sa s produkciou, režisérom, povedia, aká je predstava, my k tomu spravíme návrhy a niekde sa streneme,” zhrnie stručne. Ich prvý projekt bol zároveň najväčší, doteraz naň rady spomínajú: „Bola to rozprávka Zázračný nos pre RTVS, v ktorej hral Miro Noga, ale robili sme napríklad kostým aj pre Ivu Janžurovú a rôzne zahraničné koprodukcie s RTVS.”



Zuzana Miháliková, dizajnérka a kostýmová výtvarníčka, účastníčka televíznej šou Pečie celé Slovensko (RTVS) vo svojom ateliéri. Zdroj: MATEJ KALINA

Aktuálne takúto zákazku nemajú a Zuzana hlavne pečie. U Mihálikovcov sa podľa vizitky v súťaži traduje, že ženy v ich rodine sú bosorky. Naozaj čarujú? Ako to myslela?

„Je to skôr rodinný žart spojený s intuíciou. Často sa stávalo, že mamina niečo povedala a naozaj sa to stalo. Ja som sa toho chytila, pretože ma táto tematika veľmi baví a založila som si na ňom kvázi celé svoje pečenie,” vysvetľuje Zuzana. No neviem, jej knižka receptov je totiž celá čierna a na vrchu tróni vrana… Kde sa v nej berie láska k temným veciam?

„Netuším, ale inklinujem k tomu už od detstva. Rada som čítala fantasy, sci-fi, mysteriózne príbehy. Druhá vec je tá, že naša rodina je silne gastronomicky založená. U nás sa stále veľa vyvára a vypeká a v istom období som cítila, že nemám priestor na kreatívne vyžitie. Tak som si založila Instagram a pečenie s tým temným prepojila.”



Zuzana Miháliková, dizajnérka a kostýmová výtvarníčka, účastníčka televíznej šou Pečie celé Slovensko (RTVS) miluje temno. Zdroj: MATEJ KALINA

Keď sme už pri rodine, treba povedať ešte tretiu vec, ktorá Zuzanu v pečení a varení motivuje. Jej família počíta rodičov, ju a brata. Má však aj širšiu rodinu, spolu 15 ľudí. A tí sa pravidelne stretávajú na rodinných oslavách, ktoré berú veľmi vážne a menu plánujú aj polroka vopred. Tá najväčšia býva vždy u Zuzkinej rodiny na Štefana, kedy oslavujú otcove meniny.

„Je to taká milá rivalita, kedy sa snažíme hostí čo najviac ohúriť a dobre pohostiť. My sme robili napríklad stredovekú oslavu, čisto rybaciu, medzinárodné pochúťky. Už máme vymyslenú aj tohoročnú štefanskú, ale bude to prekvapenie, nemôžem prezradiť, o čo pôjde,” smeje sa držiac tradíciu. Tak, ako Zuzanu veľa vecí naučili v šou, ona by mohla kolegom rozdávať rady okolo mysterióznych kostí, lebiek a mozočkov. Niekoľko dobrých rád na halloweenské pečenie dala aj našim čitateľom. Recepty sú to väčšinou rýchle, efektné a strašidelné.