Okolo Borisa Kollára (57) je v poslednom čase rušno, keď sa v médiách prepierala kauza s jeho ex Barborou Richterovou (34), s ktorou má dvoch synov, ktorých podľa nej nevidel pol roka. Cez sociálne siete sa do toho zapojila aj Borisova dcéra Saša Horňáková (21). Tú sme nedávno stretli na akcii. K otcovi sa síce vyjadriť odmietla, no okrem iného nám prezradila, prečo žije v Miláne.

Stretla som vás na módnej šou. Ste známa tým, že máte cit pre módu a rada sa pekne obliekate do luxusných značiek.

- Áno, veľmi mám rada módu a rada sa pekne obliekam, to je pravda. Preto to aj študujem.

Všimla som si, že často dávate fotky na sociálnu sieť z Milána. Presťahovali ste sa tam pre štúdium?

- Áno, momentálne bývam v Miláne, kde aj študujem módu. A prečo práve móda? Odjakživa ma bavila, baví ma obliekať, navrhovať, robiť modely a Miláno je mekka módy, ako sa hovorí. A podľa mňa najlepšie mesto v Európe.

Alexandra Horňáková na Bratislavských módnych dňoch predvádzala v šatách Jany Pištejovej. Zdroj: https://www.instagram.com/beauty.by.adela/

Nakupujete radšej v kamenných predajniach alebo cez internet?

- Najradšej v maminon šatníku (smiech). Ako kedy. Cez covid boli moje nákupy skoro všetky online, keďže bolo všetko zavreté. Ale keď sa to už všetko opäť otvorilo, tak kamenné predajne. Rada si to tak naživo užívam v obchode.

Aký najdrahší kúsok vlastníte – oblečenie, topánky alebo kabelka? Mimo šatníka vašej mamy…

– Fuuuu. Asi od frajera, čo som dostala kabelku Chanel za cca 9- až 10-tisíc eur.

20. narodeniny oslávila vo veľkom štýle. Zdroj: Instagram/@ahornakova

Ste známa tým, že preferujete hriešne drahé značky ako Chanel, Dior. Ktorú máte najradšej?

- Moja najobľúbenejšia značka je Dior. A čo sa týka Chanel kabeliek, sú veľmi dobrej kvality, aj Hermes. Ale Dior milujem najviac, aj čo sa týka oblečenia.

Spomínate si, čo vám otec Boris kúpil naposledy?

- Na toto si vôbec nespomínam. Snažím sa privyrábať si sama, čo sa týka modelingu v Miláne, veľa si kupujem veci aj sama. Ale možno nejaké veci na kone mi zabezpečil.

Modeling v Miláne môže byť fajn privyrobenie si….

- Áno, pre študenta je to dobrý zárobok. A hlavne aj preto, aby som nebola závislá od rodičov. Je to super.

To máte naozaj slušnú brigádu, keď si dokážete kúpiť také drahé kúsky… Či často kradnete mamine veci z jej skrine?

- Ako kedy (smiech). Niekedy dostanete prácu, ktorá vám zarobí viac, niekedy menej. Niekedy to je krátke fotenie, niekedy to je prehliadka. Takže je to každý raz inak. Niekedy si dobre našetrím. A dosť často zarábam aj z pretekov koní, keď vyhrám, tam sú tiež celkom dobré peniaze. A keď niečo chcem, si na to šetrím peniaze a potom si to kúpim. Ale, samozrejme, nie je to o tom, že si každý mesiac kupujem novú kabelku.

Spomínate konské preteky. Súťažíte už na profi úrovni? Jazdíte po svete?

- Áno! Minulý rok som bola najlepšia mladá jazdkyňa na Slovensku, vyhrala som aj Majstrovstvá Slovenska. Tento rok už som v seniorskej kategórii.

Kone sú riskantný šport. Máte za sebou vážnejší pád? Nebojíte sa? Prípadne vaši rodičia?

- Je to veľký risk, ale, našťastie, musím si zaklopať na čelo, odjakživa jazdím na super koňoch a nič vážnejšie som, našťastie, nemala. Ale vždy sa to môže stať. Naposledy som spadla zhruba pred dvoma rokmi, odvtedy, zatiaľ a našťastie nie.



