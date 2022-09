Keď ho hospodár Martin doviezol na statok, už po pár minútach vyhlásil: „Všetko vám tu preorganizujem,” vybalil na farmárov. Neskôr, keď mu chlapi povedali, že všetko potrebné ho naučia a vo všetkom mu poradia, odrovnal ich ešte viac. „Počkaj… Na radenie som tu ja! Markíza odo mňa očakáva, že vyriešim všetky problémy,” povedal Michalovi, ktorý takmer vyskočil z kože. Neskôr, keď sa ho Alica opýtala, aký bol príchod na statok, zaklincoval to. „Prijali ma výborne, ale dali mi robiť,” poznamenal Zen.

Na Farmu prišiel už aj posledný súťažiaci - 60-ročný Zen. Zdroj: tv markíza

„Ale na to si sem došiel,” skočil do neho už poriadne nabrúsený Kristián. „Nie, ja som vám prišiel rozkazovať. Ja vám to potom vysvetlím. Ja mám niekedy taký zvláštny humor, čiže ste to asi všetci nepochopili, že to bol vtip. A že možno vám rozkazovať budem, ale keď nebudete poslúchať, tak nič,” neustále ich Zen provokoval. Viac uvidíte zajtra večer na Markíze.

