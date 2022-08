FOTO Najslávnejší tučko z Extrémnych premien Ján Hodoň: Môj RECEPT, aby som už NIKDY NEPRIBRAL

Keď sa Ján Hodoň (44) v roku 2016 prihlásil do Extrémnych premien, ručička na váhe mu ukazovala neuveriteľných 287 kíl. Takéto extrémne číslo nikto zo šou dovtedy nevidel. On však všetkých doslova šokoval! A dokonca aj trénera Maroša Molnára. Pod jeho drezúrou a vďaka tvrdej drine schudol 180 kíl a stal sa z neho nový človek. Aj šesť rokov po natáčaní si udržuje váhu 107 kg a dokonca dáva do laty tých, čo túžia schudnúť. Ako si spomína na obdobie, keď sa už takmer nevedel ani hýbať?