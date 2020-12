Sabo nedávno viacerých prekvapil, keď vyšiel s pravdou von o tom, že má podlomené duševné zdravie a trpel na depresie. Z nich sa úspešne vyliečil, no stále podľa jeho slov navštevuje psychológa a nehanbí sa za to. Najnovšie prekvapuje opäť. Rozhodol sa, že moderovanie zavesí na klinec.

Sabo sa občas ocitol aj na prehliadkovom móle. Zdroj: archív

„S mikrofónom som zrastený už takmer štvrťstoročie. Za celý rok 2019 som omoderoval celkovo 53 akcií. Tento rok, ak nepočítam tri vydania mojej vlastnej tolkšou a kamarátske letné kvízy na Zlatých pieskoch, som moderoval dva eventy. Slovom: dva. Už začiatkom roka, v prvej vlne pandémie, keď som sa hrabal v odpadkoch pri Chorvátskom ramene, som sa nenávratne rozhodol, že stačí, dosť bolo. Je čas ísť ďalej, rásť nielen človečensky aj kariérne,”prekvapil Sabo. A prečo sa takto zrazu rozhodol?

„Pravda je taká, že moderovanie ma už nenapĺňa tak ako kedysi, keď som svoju prácu skutočne a bezodne miloval. Síce sa vo mne niečo zlomilo, naveky bude platiť, že mikrofón bol mojou prvou láskou a je otázne, či je vôbec možné, aby som pre niečo mohol mať väčšiu vášeň. Čo bude? To pre mňa ostáva záhadou. Som však odhodlaný tú záhadu preskúmať. Nateraz bolo pre mňa dôležité dať túto emóciu do priestoru a možno vám venovať šancu užiť si to ešte so mnou, kým to trvá,” dodal už bývalý moderátor.