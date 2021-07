FOTO Najprv množstvo ROZCHODOV a TERAZ? Známa Slovenka je TEHOTNÁ s týmto mužom!

Bývalá finalistka súťaže Miss 2010 Soňa Štefková (32) síce nevyhrala, no ako modelke sa jej darí. V láske však už toľko šťastia nemala. Nevyšlo jej to s Matejom Zrebným a ani s hercom Dáriusom Kočim. Od roku 2019 bola single, no potom stretla sympatického právnika Erika. Brunetka má veľkú novinku - bude mamou.