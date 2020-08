"Tento post som chcela venovať všetkým ženám, ktoré sa snažia schudnúť a nedarí sa im to. Mne to trvalo celých 5 mesiacov, kým sa začali prejavovať výsledky od momentu, kedy som sa namotivovala. Začala som cvičiť počas koronakrízy a prvým a hlavným dôvodom bolo zdravie, nie sexi telo. Veď v podstate to by mi mohlo byť jedno, aj tak nikam veľmi nechodím, nemám ho kde ukazovať," rozpísala sa pred pád dňami Jakeš na Instagrame a vysvetlila, ako sa jej podarilo schudnúť.

Katarína s dcérkou Izabelkou. Zdroj: INSTAGRAM

"Môžem s určitosťou povedať, že 70% úspechu je správne a uvedomelé stravovanie a 30 % cvičenie a spevňovanie tela. Nuž ale s jedlom rastie chuť a ja som si na tento lifestyle veľmi rýchlo zvykla. Cítim sa lepšie ako kedykoľvek predtým, a keď niekedy zhreším (lebo zhreším), tak to okamžite pociťujem na únave. Stále objavujem nové druhy pohybov a športov a neviem si bez toho predstaviť dni," pokračovala Katarína, ktorá zverejnila záber v plavkách. Ten ju zachytáva v dvojdielnych plavkách s vyvýšeným pásom. Síce tento strih je teraz podľa najnovších trendov IN, no Katke možno priliš neulahodil. Každopádne mama ročnej dcérky Izabelky sa naozaj môže pýšiť schudnutými krivkami, ktoré si poctivo odmakala.