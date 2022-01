Zounar je divákom známy tým, že má dosť skúseností s vyzliekaním, pričom raz sa mu to poriadne vymklo z rúk priamo na javisku. Počas hry „Dvaja nahí chlapi” sa ľuďom v hľadisku naskytol pohľad nielen na jeho pozadie, ale aj predok. Martin medzičasom výrazne pribral, no s kilami navyše sa mu darí úspešne bojovať. „Január prináša veľa novoročných odhodlaní. Aj ja by som vás chcel trochu motivovať a povzbudiť, aby ste riešili kilá navyše. Pretože ono to nakoniec nie je iba o tých kilách, ale i o tom, že si privolávame ďalšie problémy, o ktorých možno ešte nevieme, ale neveštia nič dobré,“ prihovoril sa fanúšikom Zounar na Instagrame, ktorý zhodil už desiatky kíl.

Herec Martin Zounar Zdroj: Blesk / Facebook Ordinace v ruzove zahrade

„Sám som vďaka mojej obezite riešil, že sa nielen necítim dobre na tele, ale aj na duši. Bol som otrávený, demotivovaný a unavený. Okrem toho ma trápil aj syndróm spánkovej apnoe, o ktorom som dovtedy, nič nevedel,” pokračoval herec, ktorý kedysi tvoril pár s herečkou z Paneláka, Betkou Stankovou. „Veľmi vám gratulujem k úspechu! Vyzeráte výborne, len tak ďalej! Krásna zmena,“ podporila ho istá Martina.