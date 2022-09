Mladý spevák a herec sa totiž premení na vyzývajú speváčku Nicki Minaj. A rovnako ako Adam, aj on bude mať nesmierne odvážne a erotické číslo, čomu budú zodpovedať aj jeho kostým a pohyby. Pri vrtení zadkom padnú sánky aj porotkyniam Adele Vinczeovej a Zuzane Kubovčíkovej Šebovej, z ktorých pohľadov bude jasné, že niečo také v podaní muža ešte nikdy nevideli. Keď skončí, ani samotný moderátor Martin Nikodým nebude chápať, čo videl. „Čo si ty robil s tým zadkom, človeče. Ja som chvíľami mal pocit, že ty tam vyťukávaš morzeovku... Tam bolo také, že ty ty ty tá tá tá ty ty ty... Ty si vlastne volal o pomoc, chlape,” povie mu Martin.

Matúš Kolárovský ako Nicki Minaj. Zdroj: TV Markíza

„Myslím si, že v niektorých momentoch som aj naozaj volal o pomoc (smiech). Ale nie, dievčatá ma naozaj podržali, keď to náhodou bolo veľmi zlé, tak sa pozerajte tuto naokolo,” reagoval Matúš. „Si hneď po mojom mužovi najlepšia Nicki Minaj, ktorú som kedy videla. Ale pozor, môj muž podľa mňa nebol lepší. Nebol. Prepáč, Viktor, Matúš bol lepší, ale Viki mal väčšie prsia a väčší zadok,” zhodnotila toto erotické číslo Vinczeová. „Matúško, ja som chvíľami mala až taký ,kolotočársky' pocit, ale nie z vystúpenia, ale z toho, že mňa až takto normálne naberalo. Ja som bola ako na centrifúga, chvíľami som mala pocit, že mi exploduje mozog. Ja ťa tak obdivujem, lebo to je veľmi ťažké. Toto aj zvládnuť, aj sa to naučiť. Proste celé to tak ako keby zvládnuť so cťou. Akože nie je nám ťa ľúto, tak poviem. Viac sa nedá povedať (smiech),” dodala Zuzana Kubovčíková Šebová.

Otázne je, čo na toto vystúpenie, kde bude Matúš rovnako ako nedávno Adam Pavlovčin v úsporných kraťaskoch strihať nohami sem a tam a skackať po pódiu v ligotavej zlatej podprsenke, povedia diváci. Tvoju tvár pozerajte v nedeľu večer na Markíze.

